Paul McCartney fará show extra em SP

Com os ingressos totalmente esgotados para o show do dia 25 de novembro, em São Paulo, Paul McCartney fará uma segunda apresentação na capital paulista no dia 26, no Allianz Parque, novo estádio do Palmeiras. A informação foi confirmada nesta sexta-feira pela Planmusic, que organiza a vinda do ex-Beatle ao Brasil.

A pré-venda para fãs cadastrados no site internacional do artista tem início nesta segunda-feira, dia 20 de outubro, às 19h. Já a venda para o público geral começará na terça, 21, a partir das 7h pela internet (www.tudus.com.br) ou às 10h nas bilheterias do estádio do Pacaembu.