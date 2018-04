Paul McCartney estrela clipe sobre conscientização climática pelo mundo

Paul McCartney é a grande estrela do vídeo de Love Song to the Earth, lançado nesta sexta-feira, 18. Gravado logo após o encerramento das conferências climáticas realizadas em Paris, na França, no começo do mês, o vídeo reúne vários artistas, incluindo Sean Paul, Natasha Bedingfield, Q'orianka Kilcher e Colbie Caillat. Love Song to the Earth explora a beleza do planeta e os possíveis resultados devastadores da mudança climática.

Quem dirige o clipe é Trey Fanjoy. O trabalho também conta com o diretor de fotografia Louis Schwartzberg, responsável pelas belas imagens de natureza contidas no vídeo. Love Song to the Earth foi escrita por Toby Gad, John Shanks, Natasha Bedingfield e Paul McCartney e também conta com Jon Bon Jovi, Sheryl Crow, Fergie, Leona Lewis, Johnny Rzeznik (do Goo Goo Dolls), Angelique Kidjo, Nicole Scherzinger, Kelsea Ballerini, Krewella e Victoria Justice.