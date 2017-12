Paul McCartney elege 67 músicas de sua carreira solo para nova coletânea

Pure McCartney é o título do coletânea que Universal Music lançará no próximo dia 10 de junho no mundo todo com 67 canções da carreira do ex-Beatle desde seu álbum de estreia solo, publicado em 1970, e escolhidas pessoalmente por ele.

"Surgiu a ideia, minha e da minha equipe, de reunir uma coleção das minhas gravações tendo somente em mente ter algo divertido para escutar", disse McCartney sobre este projeto, em declarações divulgadas por sua gravadora.

Não faltarão assim clássicos como Maybe I'm amazed, Live and Let die, Ebony and Ivory e Band on the run junto de canções mais próximas, como New, de seu último disco de estúdio, o remix de 2015 de Say Say Say e Hope for the future, de 2014, incluído no videogame Destiny.

"Fico satisfeito, e frequentemente me surpreendo, que tenha me envolvido na composição e gravação de tantas canções, cada uma delas tão diferentes das outras", acrescentou McCartney após analisar seu repertório.

Pure McCartney será publicado em 3 formatos diferentes (2CDs, 4CD se 4LPs) que incluem canções de sua carreira com Wings e Fireman.