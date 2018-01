Paul McCartney é visto sozinho andando de trem no Reino Unido

Paul McCartney foi flagrado andando de trem. O fato inusitado aconteceu nesta semana no Reino Unido. A lenda de 75 anos, que vendeu mais de 500 milhões de álbuns, foi vista quando embarcou em um trem em Kings Cross para Hastings e se acomodou em um assento da primeira classe.

Paul, aparentemente, não tinha nenhuma comitiva ou guarda-costas à vista. Segundo informações do jornal inglês Daily Mail, o músico parecia relaxado enquanto se mantinha envolvido em algum material de leitura durante a viagem.

Ainda de acordo com relatos, Paul foi abordado por algumas pessoas. "Ele pediu para não tirar fotos, mas foi muito gentil e educado com todos que falaram com ele. É muito incomum ver uma estrela da música sentada assim sozinha", disse um trabalhador local.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Paul McCartney virá ao Brasil em outubro para quatro apresentações. Ele se apresenta em Porto Alegre - Estádio Beira-Rio, em 13 de outubro; São Paulo - Estádio Allianz Parque, em 15 de outubro; Belo Horizonte - Estádio Mineirão, em 17 de outubro; Salvador - Arena Fonte Nova, em 20 de outubro.