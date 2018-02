Paul McCartney e Kanye West lançam música e confirmam parceria

Paul McCartney e Kanye West aproveitaram o último dia de 2014 para lançar o single Only One. A música conta com o rapper nos vocais enquanto o ex-Beatle assume os teclados. O single foi lançado na véspera de Ano Novo, no dia 31, e ficará disponível no iTunes em 119 países durante uma semana.

A canção foi inspirada na filha de West, North, que estava sentada ao computador quando ele cantou "Hello my only one" ("Olá, única para mim", em português). West disse que sua mãe costumava cantar isso para ele durante a sua infância.

"É a primeira gravação tornada pública do que se tornou uma produtiva parceria musical entre dois artistas lendários", diz um comunicado do representante de Kanye West. O texto indica que pode haver outras faixas em colaboração entre os artistas, mas não confirma novos lançamentos.