Paul McCartney é indicado como ´ícone vivo´ britânico O ex-Beatle Paul MacCartney foi indicado junto com outras três celebridades britânicas para ser coroado como "ícone vivo" da Grã-Bretanha. O cantor de Liverpool foi eleito para concorrer junto com Morrissey, vocalista do The Smiths, e o famoso apresentador de documentários sobre animais, sir David Attenborough, ao prêmio "ícone vivo". As três celebridades superaram as candidaturas do músico David Bowie, do ator Michael Caine e da estilista Viviane Westwood. O prêmio e as pesquisas são organizados pelo programa The Culture Show da BBC. O ganhador do título, eleito pelo público, será anunciado dia 16 de dezembro. Antes do anuncio, McCartney será convidado de honra na próxima quinta-feira do Classic FM, como parte de um dia dedicado a homenagens à sua vida e obra. O músico, 64 anos, está promovendo seu último álbum, a obra clássica Ecce Cor Meum (Behold My Heart).