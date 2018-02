Paul McCartney é hospitalizado em Tóquio

O astro do rock Paul McCartney foi hospitalizado por causa de uma infecção viral, de acordo com informações do jornal japonês The Sankei Sports. O jornal americano USA Today reproduziu a informação, porém afirmando que ainda não há confirmação.

Um fã que estava na frente do hospital disse estar preocupado com a saúde do músico, que cancelou pelo menos cinco shows da turnê de Out There na Ásia, quatro no Japão e um na Coreia do Sul. McCartney, de 71 anos, lamentou o cancelamento, mas disse, em um comunicado, que os médicos tinham recomendado repouso absoluto.

::: Cultura Estadão nas redes sociais :::

:: Facebook ::

:: Twitter ::

A turnê de Out There começou no Brasil em maio de 2013, e já passou por mais de vinte cidades ao redor do mundo. O próximo compromisso do músico está marcado para o dia 14 de junho, em Lubbock, Texas.