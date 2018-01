Paul McCartney divulga parceria inédita com John Bonham, do Led Zeppelin

Era para ser só uma sessão de perguntas e respostas no Twitter, uma linha direta com Paul McCartney - o que já seria divertido o suficiente. Acabou com uma versão inédita de Beware My Love, música do álbum Wings at the Speed of Sound, com a participação de John Bonham - o ex-baterista do Led Zeppelin que morreu em 1980, considerado um dos maiores de todos os tempos no ofício. A sessão foi na noite desta segunda-feira, 20.

Após uma pergunta de uma fã sobre uma versão alternativa da música, McCartney respondeu que sim, ela existia, "featuring John Bonham on drums" (com a participação de John Bonham na bateria). Outro fã perguntou como foi tocar com Bonham, e Paul respondeu: "Foi fantástico! Ele sempre estava na minha lista de cinco melhores bateristas, foi um grande amigo e um baterista intenso!".

.@raisingbiz Yes indeed! And here’s the world premiere of it featuring John Bonham on drums: http://t.co/K7selVAvaO. #Wings #askPaul — Paul McCartney (@PaulMcCartney) 20 outubro 2014

A sessão de pouco mais de uma hora rendeu respostas curiosas. "O que você gostaria de fazer e nunca teve tempo?", pergunta um fã. "Passar três dias na cama", respondeu o ex-Beatle. Paul ainda listou três de seus diretores preferidos ("Scorsese, Fellini e Dave Grohl"), dois shows memoráveis para ele ("São muitos, mas Jay-Z e Kanye West vêm à mente"), disse que Alice Cooper foi sua melhor fantasia para um Halloween e, com uma "piscadela", disse que "drogas, álcool e sexo" o fazem sentir melhor quando está de mau humor.

Paul McCartney toca no Brasil em novembro, com duas datas em São Paulo (25 e 26), no novo Allianz Parque. A venda de ingressos para o segundo dia começa nesta terça-feira, 21.