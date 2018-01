Paul McCartney digitaliza parte de seu arquivo pessoal

SÃO PAULO - Prestes a lançar o álbum Kisses On The Bottom, Paul McCartney não para de surpreender os fãs. O ex-beatle digitalizou parte de seu arquivo e publicou em seu site oficial registros de músicas, letras, fotos e objetos pessoais que contam a sua trajetória na música.

Para ter acesso ao conteúdo, entretanto, é necessário ser assinante do site.

O novo portal de Paul McCartney (www.paulmccartney.com) traz momentos de sua carreira solo, além de registros de sua participação no Wings.

O material, contudo, não faz nenhuma menção direta aos Beatles, já que os direitos autorais do quarteto de Liverpool também pertencem a John Lennon, George Harrison e Ringo Starr.

Recentemente, Paul divulgou a capa de seu novo disco. Na imagem em preto e branco, o britânico aparece segurando dois grandes ramalhetes de flores. A foto ainda conta com a assinatura do músico britânico. O lançamento oficial do álbum está marcado para 7 de fevereiro de 2012.

Kisses on the Bottom trará canções que influenciaram o início da carreira dos Beatles, em Liverpool, além de duas composições inéditas: My Valentine, com Eric Clapton e Only Our Hearts, parceria com Stevie Wonder.