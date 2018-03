Paul McCartney deve pagar R$ 82 milhões à ex-esposa

Depois de um áspero e demorado processo de divórcio, a justiça decidiu que Paul McCartney deve pagar US$ 48,7 milhões (cerca de R$ 82,7 milhões) à ex-esposa, Heather Mills. O ex-Beatle, de 65 anos, casou-se com a modelo de 40 anos em 2002. A união durou quatro anos e, segundo alegam ambas as partes, a principal causa do divórcio foi a intrusão da mídia na vida pessoal do casal. Juntos, McCartney e Heather tiveram Beatrice, que atualmente está com quatro anos. No final da audiência, já do lado de fora do tribunal, Heather criticou a advogada de McCartney, acusando-a de lidar mal com o caso, e afirmou estar aliviada com o fim do processo. "Estou tão feliz que acabou", disse ela. "Estamos muito, muito satisfeitos". As disputas envolvendo a separação de um dos fundadores do grupo pop mais famoso do mundo e Heather foram acompanhadas de muito perto pela mídia. A ex-modelo foi alvo de histórias sensacionalistas na impressa sobre seu passado pitoresco, e disse que ficou à beira do suicídio porque a mídia a retratou como "vadia" e "garimpeira".