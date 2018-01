Paul McCartney dedica show ao cantor Prince

Paul McCartney dedicou seu show inteiro em Minneapolis realizado na última quarta-feira, 4, a Prince. A lenda dos Beatles tocou no primeiro de dois shows na cidade do dono de Purple Rain, última parada de sua turnê One on One Tour.

Durante seu set de três horas, o roqueiro de 73 anos disse para a platéia que ele viu Prince - que morreu no dia 21 de abril, com apenas 57 anos - se apresentar muitas vezes e até chegou a vê-lo durante o show de ano novo em 2015.

Ele falou para o público: "Prince, Minneapolis. Estão sempre junto. Isto é para o falecido, e ótimo Prince". Várias músicas foram apresentadas, desde sua carreira nos Beatles, Wings e como artista solo e às vezes mostrava o símbolo roxo de Prince, que mudou seu nome em 1993 durante uma batalha com sua gravadora Warner Bros.

E ele encerrou a noite cantando parte do hit de Prince, Let's Go Crazy. Na noite desta quinta-feira, 05, McCartney subirá ao palco do Target Center antes de fazer os três shows da agenda na América do Sul, mais precisamente na Argentina.

Paul não pretende "diminuir" o ritmo da turnê One on One já que estendeu a agenda. Ele também estará no super festival Desert Trip, que contará com as estrelas The Who, Roger Waters, Bob Dylan, Neil Young e The Rolling Stones. O evento foi criado pelos mesmos organizadores do Coachella e também acontecerá em Indio, Califórnia, de 7 de outubro até 9 de outubro.