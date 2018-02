Paul McCartney critica EMI em entrevista ao 'Times'

Em uma entrevista ao jornal britânico The Times, o músico britânico e ex-Beatle Paul McCartney criticou a EMI, gravadora com a qual trabalhou por 45 anos. "Todos na EMI tornaram-se uma espécie de mobília. Eu seria o sofá; o Coldplay a poltrona", disse o ex-baixista dos Beatles, mostrando seu descontentamento e o motivo por ter deixado a gravadora, em junho deste ano. Segundo declarações do ex-beatle, além de se sentir pressionado, Paul estava cansado da rotina: "Você vai a algum lugar, fala com milhões de jornalistas e são sempre as mesmas perguntas. Então eu comecei a pensar 'Deus, nós precisamos fazer algo diferente'." O cantor britânico assinou contrato com a Hear Music e seu primeiro álbum com o novo selo, o "Memory Almost Full", vendeu, na primeira semana, mais cópia nos Estados Unidos do que qualquer outro trabalho do artista.