Paul McCartney colocará catálogo completo dos Beatles na web

Paul McCartney disponibilizará o catálogo completo dos Beatles na internet, em uma tentativa de obter dinheiro para financiar seu divórcio da ex-modelo Heather Mills, informou nesta sexta-feira, 7, o jornal inglês Evening Standard. A sentença do juiz sobre o divórcio é esperada para o dia 17 de março, e Heather, de 40 anos, pode receber entre 30 e 40 milhões de libras (R$ 100 e R$ 135 milhões, aproximadamente) pelos quatro anos de casamento com o ex-beatle, com quem tem uma filha pequena. A venda de todos os singles e álbuns dos Beatles na loja virtual iTunes, propriedade da Apple Computers, reportará grandes receitas a McCartney e Ringo Starr, os únicos sobreviventes do quarteto de Liverpool, assim como às famílias de John Lennon e George Harrison. O valor do catálogo, que contém álbuns célebres da história da música pop, como Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Help! e Revolver, é calculado em cerca de 265 milhões de euros (R$ 684,4 milhões). A disponibilização das obras na internet havia encontrado até agora em alguns obstáculos legais que finalmente foram superados, e pode ser concretizada ainda este ano, segundo fontes próximas ao músico. O catálogo das canções da carreira solo de McCartney está disponível na internet desde maio de 2007. De acordo com as fontes, o acordo só foi possível graças à resolução judicial da disputa entre a Apple Corps, empresa formada pelos Beatles para publicar e promover sua música, e a Apple Computers. Divórcio McCartney terá que pagar cerca de 5 milhões de libras (R$ 16,9 milhões) em despesas legais e profissionais por seu divórcio. O processo, que ocorreu no mês passado, durou seis dias e foi realizado a portas fechadas. Acredita-se que os advogados de McCartney tenham argumentado que sua fortuna é muito inferior aos 825 milhões de libras (R$ 2,8 bilhões) de que se vem falando. Sua ex-esposa, Heather, que representou a si mesma no julgamento, argumentou, por outro lado, que a fortuna do músico era muito superior à cifra. O veredicto sobre o caso deve levar em conta não somente o dinheiro obtido por McCartney, de 65 anos, durante os quatro anos de seu casamento, mas também seus ganhos futuros.