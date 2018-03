Paul McCartney chama boatos sobre sua morte de 'ridículos'

A teoria conspiratória começou em outubro de 1969, quando um DJ de Detroit disse que os outros três Beatles --Ringo Starr, John Lennon e George Harrison-- haviam procurado um sósia para substituir McCartney, que teria morrido em 1966.

Ele argumentava que o homem "interpretando" McCartney na capa do álbum "Abbey Road", por ter os pés descalços, representava um cadáver. Além disso, a placa de um carro na imagem era LMW 28IF, mostrando a idade de Paul se ele estivesse vivo.

"Era engraçado, na verdade", disse McCartney, de 67 anos, à revista MOJO. "Mas ridículo. São ossos do ofício: as pessoas inventam uma história e você se vê obrigado a lidar com essa ficção".

"Acho que a pior coisa era que eu percebia as pessoas olhando para mim com mais atenção, como se pensassem 'Será que as orelhas dele sempre foram assim?'"

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele disse que estava descalço na capa de "Abbey Road" porque tirou as sandálias, e que o carro estacionado era "aleatório".

"Foi uma loucura", completou.

(Reportagem de Mike Collett-White)