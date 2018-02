Paul McCartney cancela shows no Japão por motivos de saúde

Paul McCartney cancelou os quatro shows que estavam previstos em sua turnê pelo Japão por não ter se recuperado totalmente de uma doença, anunciou nesta terça-feira a produtora dos eventos.

O artista britânico tinha apresentações previstas nos dias 17 e 18 no Estádio Nacional de Tóquio, no dia 21 na arena Budokan da capital e no dia 24 no Estádio Yanmar Nagai de Osaka.

Os dois primeiros shows foram cancelados no fim de semana "por motivos de saúde" e, finalmente, o músico de 71 anos teve que cancelar toda a turnê no Japão por não ter se recuperado a tempo de uma virose.

O artista "não se encontra em um estado de saúde adequado para fazer uma apresentação, conforme o diagnóstico dos médicos, que recomendaram repouso total", afirmou a produtora da turnê no Japão, Kyodo Tokiom, em comunicado.

McCartney, por sua vez, afirmou que "tinha muita vontade de tocar no Japão após o incrível show de novembro", em referência a sua apresentação anterior no Estádio Nacional de Tóquio, e expressou sua confiança de "voltar a ver em breve" seus fãs japoneses. "Cancelar estas apresentações é muito decepcionante para mim também", declarou o artista na nota, na qual também agradeceu seus fãs japoneses "por seu amor, mensagens de apoio e compreensão".

O espetáculo da quarta-feira na arena Budokan tinha um componente simbólico para os beatlemaníacos, pois seria a primeira vez em que McCartney voltaria a tocar nesse palco desde a sua apresentação com a lendária banda britânica em 1966. O próximo show programado da turnê internacional Out There do ex-Beatle será no dia 28 em Seul, na Coreia do Sul.