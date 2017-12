Paul McCartney assina novos sons para emojis do Skype

Os Beatles eram mestres em fazer músicas curtas, mas cativantes - e agora o ex-membro Paul McCartney escreve canções ainda mais sucintas para acompanhar emoticons.

McCartney anunciou que está fazendo uma série de sons para acompanhar os emoticons do serviço de chamadas de vídeo Skype, principalmente para mensagens do Dia de São Valentim, data em que se comemora o dia dos namorados em vários países do mundo.

"No começo fiquei como: 'uhm, uma proposta estranha para mim?' E depois pensei: por que não fazer algo divertido, algo bom e novo?", contou o cantor em um vídeo postado em sua página oficial.

No vídeo, McCartney aparece em seu estúdio criando melodias curtas para 20 emojis, variando de ganchos rígidos de guitarra até para progressões mais etéreas de xilofone.

McCartney considerou que o projeto é um desafio "porque de repente você tem que comprimir em uma interpretação musical de uma emoção em menos de cinco segundos".

Os sons mais difíceis são os que expressam flerte ou quando alguém fica vermelho de vergonha, disse o ex-beatle.

"Foi como fazer um enorme quebra-cabeça e pra conseguir solucionar estes sons. Ao mesmo tempo era musical, por isso foi uma grande prática para mim no estúdio", disse o roqueiro de 73 anos.

Interessado ​​em experimentação musical, McCartney recentemente misturou gêneros em uma canção com o rapper Kanye West e a cantora Rihanna.