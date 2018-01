Paul McCartney anuncia turnê pela Europa em dezembro

Associated Press e EFE,

Ex-beatle se apresenta no Canadá em show realizado no mês de julho, na província de Nova Escócia

LONDRES - O ex-Beatle Paul McCartney fará uma turnê pela Europa em dezembro, começando pela cidade de Hamburgo, na Alemanha, onde quarteto britânico iniciou sua carreira com apresentações ao vivo em clubes de música há mais de cinco décadas, segundo um comunicado publicado nesta quinta-feira, 22, no site do músico.

A viagem de McCartney tem sete shows marcados, sendo o último na O2 Arena de Londres. As apresentações serão as primeiras do ex-Beatle na Europa em cinco anos. "Essa é a minha oportunidade de trazer nosso show ao lugar onde tudo começou", escreveu o músico. "Começando em Hamburgo, terminando em Londres e fazendo rock em todos os lugares que passarmos. Tenho muita vontade de encerrar o ano em um ponto alto", completou.

Antes de embarcar para a Europa, porém, McCartney fará uma turnê de cinco semanas nos EUA. Os shows europeus já têm datas marcadas: dia 2 de dezembro em Hamburgo, dia 3 em Berlim (Alemanha), dia 9 em Arnhem (Holanda), dia 10 em Paris (França), dia 16 em Colônia (Alemanha), dia 20 em Dublin (Irlanda) e dia 22 em Londres (Inglaterra).