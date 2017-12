Paul McCartney agora só sai com milionárias, diz tablóide

O ex-beatle Paul McCartney decidiu que a partir de agora só sairá com mulheres milionárias, afirmou neste domingo, 11, o jornal sensacionalista Sunday Mirror. O cantor, de 65 anos, acaba de voltar de uma viagem aos Estados Unidos, onde foi fotografado em "atitude carinhosa" com aquela que poderia ser sua nova namorada, a milionária Nancy Shevell, de 49 anos. Segundo o jornal, McCartney, que atualmente está em um difícil processo de divórcio da ex-modelo Heather Mills, está animado com a "personalidade tranqüila" e a "independência econômica" da que seria sua nova companheira. A personalidade de Nancy parece ser bem diferente do temperamento "explosivo" de Mills. "O fato de Nancy ter tido sucesso por si mesma faz com que ele se sinta muito mais relaxado quando está com ela", disse um amigo do músico ao tablóide. A mesma fonte afirmou que o ex-Beatle pretende sair apenas com mulheres independentes e tomou a decisão de "não sair com aquelas que não estão acostumadas ao dinheiro". O jornal indica que o tempo que McCartney passou com Nancy o fez perceber que a americana tem "qualidades parecidas" com as de sua primeira esposa, Linda, que morreu de câncer.