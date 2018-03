Paul McCartney abre o festival de música de Coachella

Com os ares do deserto e as lembranças de sua falecida esposa, Paul McCartney cantou sua famosa canção Foxy Lady, dedicada a seus fãs, com quem cantou em em coro Hey Jude, que dedicou aos ex-companheiros, no festival de música de Coachella, na Califórnia.

McCartney tirou sua jaqueta preta após cinco canções das 29 que interpretou em um dos espetáculos mais emotivos de sua longa carreira. "Este será um belo fim de semana, meus amigos", disse o roqueiro para uma multidão de milhares de pessoas no festival que dura três dias. Esta foi a primeira aparição de McCartney como solista nos EUA. Ele dedicou Long and Winding Road e My Love Does It Good a sua esposa Linda, que morreu em Tucson, no Arizona, há exatamente 11 anos.

"Este é um dia muito emotivo para mim e isso é bom", disse batendo no peito. Ants de cantar Blackbird, McCartney lembrou que a canção era uma homenagem ao movimento pelos direitos civis da década de 1960. Também se apresentaram na sexta-feira, primeiro dia do festival, Morrissey, o canadense Leonard Cohen, o grupo Hold Steady, Franz Ferdinand e o Ting Tings.