Paul McCartney, 74, diz que vai desacelerar ritmo de shows

Paul McCartney tem mantido uma agenda de shows lotada nos últimos anos, mas a lenda dos Beatles, de 74 anos, disse que talvez tenha que desacelerar em breve.

Questionado pela revista Rolling Stone se poderia se imaginar fazendo turnês da mesma forma aos 80 anos, McCartney respondeu: "Inimaginável e inapropriado". Mas McCartney acrescentou que, quando tinha 17 anos, achava que um rapaz de 24 anos da escola de arte do seu companheiro de banda John Lennon era velho.

"As pessoas dizem que a idade é um número. É um grande número quanto mais velho você fica", disse ele na entrevista publicada nesta quarta-feira, 10. "Mas se isso não interferir, eu não me incomodo. Você pode ignorar isso. É o que eu faço", disse.

McCartney afirmou recentemente em uma entrevista que começou a beber mais do que o normal e quase abandonou a música após a ruptura dos Beatles, em 1970. Mas, nos últimos anos, o artista abraçou as turnês com vigor renovado, tocando com pausas apenas ocasionais de alguns meses desde 2009.

O cantor, que se apresentou 15 vezes no Brasil entre 2010 e 2014, é um dos artistas com maior poder de atração de público do mundo.

A atual turnê mundial de McCartney culmina em outubro no festival California's Desert Trip, um grandioso evento que também contará com os Rolling Stones, Bob Dylan, The Who, Neil Young e Roger Waters.