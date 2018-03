Paul e Ringo se reencontram para apresentar game dos Beatles

Paul McCartney e Ringo Starr, os dois Beatles sobreviventes da banda, apareceram juntos em Los Angeles na segunda-feira para apresentar um videogame "Rock Band", com o qual os fãs poderão reviver os triunfos musicais da banda.

McCartney e Starr apareceram rapidamente na conferência de videogames E3 e foram recebidos com aplausos animados. Também compareceram ao evento as viúvas de John Lennon e George Harrison, Yoko Ono e Olivia Harrison.

O game "The Beatles: Rock Band," que será lançado em 9 de setembro, será o primeiro passo dos Beatles em direção ao lançamento digital de sua música. Até agora a banda não permite que suas canções sejam descarregadas em sites como iTunes.

McCartney e Starr se apresentaram juntos em abril num concerto beneficente em Nova York, mas suas performances juntos têm sido raras desde que os Beatles se separaram, em 1970.

"The Beatles: Rock Band" é uma produção da Apple Corps Ltd, a empresa fundada pela banda nos anos 1960, e da Harmonix Music Systems, da MTV Games.

Os usuários do game podem seguir os passos dos Beatles, cantando em harmonias a três vozes e segurando fisicamente versões plug-in de instrumentos musicais para tocar as canções da banda, incluindo "Back in the USSR" e "I Am the Walrus."

A série de videogames "Rock Band" inclui músicas do Aerosmith, Bon Jovi e muitos outros grupos e artistas.