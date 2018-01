Patti Smith, R.E.M e The Stooges indicados ao Hall da Fama Patti Smith, R.E.M e a antiga banda de Iggy Pop, The Stooges, aparecem entre os indicados para entrar este ano no Hall da Fama do Rock, segundo anunciou a instituição, com sede em Cleveland. Van Halen, The Dave Clark Five, The Ronettes, Chic e Joe Tex são os outros indicados pelo Hall da Fama, que deverá escolher os cinco vencedores em um júri formado por 500 pessoas, entre músicos, executivos da indústria fonográfica e jornalistas especializados. O resultado da votação será anunciado em janeiro, e a entrada dos escolhidos acontecerá em março, em uma cerimônia no Hotel Waldorf Astoria, um dos mais famosos de Nova York. A sede do Hall da Fama, em Cleveland, tem um museu no qual são expostos instrumentos, roupas e lembranças das maiores estrelas do mundo da música. Black Sabbath, Sex Pistols, Blondie, Lynyrd Skynyrd e Miles Davis foram os artistas que passaram a fazer parte do seleto "hall" em 2005. Só são aceitos músicos ou bandas que tenham gravado seu primeiro disco 25 anos antes de sua indicação.