Patti Smith, musa libertária do punk, estará no TIM Festival Uma das deflagradoras do punk rock, Patti Smith, de 58 anos, é a maior influência das últimas gerações de cantoras modernas - pelo menos, as mais interessantes. Personagem-chave da contracultura, foi amiga dos beatniks, do pintor Andy Warhol e do fotógrafo Robert Mapplethorpe (com quem viveu no Chelsea Hotel). Chegou a Nova York nos anos 60, quando tinha 19 anos (passou a infância em Paris). Influenciada pelas leituras de Rimbaud e William Burroughs, tornou-se uma performer explosiva - quebrou uma vértebra, ao ser atirada de um palco em Tampa, Flórida, em 1977. Idealista e libertária, manteve relacionamentos problemáticos com Mapplethorpe e o dramaturgo Sam Shepard (com quem escreveu a peça "Cowboy Mouth"). Escreveu diversos livros de poesia, como "Witt" e "Seventh Heaven", e "flertou" com dois ícones do rock, Jim Morrison e Jimi Hendrix, em um álbum histórico, "Horses", de 1976, produzido por John Cale. Tem canções épicas incluídas em filmes como "Until the End of the World" (Até o fim do Mundo), de Wim Wenders, e "Dead Man Walking" (Os últimos passos de um homem), de Tim Robbins. Politizada, luta contra a pena de morte, contra a reeleição de George W. Bush, contra a intervenção israelense no Líbano, contra tudo que lhe pareça injusto. E mantém o mesmo estilo de vida, libertário e anticapitalista, há quatro décadas: todo dia 1º de janeiro, em St. Mark?s Church, declama poemas e canta ao lado de poetas laureados e outros, anônimos. As ´filhas´ de Patti P.J. Harvey - Inglesa, falso ar de vulnerável, canções ácidas, voz feita de explosões e carícias. Johnette Napolitano - Politicamente implacável, front- woman do grupo Concrete Blonde é bossa e é punk. Cat Power - É o nome sob o qual se esconde a visceralidade de Chan Marshall, que desfia Bob Dylan e Stones. Keren Ann - Do underground de Paris ao Village de NY, onde Patti reina, uma heroína de dois mundos.