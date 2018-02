Patrocinador confirma 2.º show de Paul McCartney

O Banco Bradesco, patrocinador do show de Paul MacCartney, confirmou na tarde desta quarta, 13, pelo Twitter (@Bradesco), o segundo show do ex-Beatle em São Paulo, no Estádio do Morumbi. Além do dia 21 de novembro, o ex-Beatle também tocará no dia 22.

Os representantes de marketing do São Paulo Futebol Clube já haviam declarado que o Morumbi estava com as duas datas reservadas para receber o artista britânico, mas que não podiam confirmar a segunda apresentação. Em matéria de Jotabê Medeiros publicada na edição do último dia 9, no Caderno2, Luiz Oscar Niemeyer, executivo da Planmusic Entretenimento, produtora responsável pela vinda de McCartney ao Brasil, havia comentado sobre os dois shows: "Existe a possibilidade de um segundo show (no Morumbi). Mas não estou autorizado ainda (a confirmar)".

Para a apresentação do dia 21, os ingressos começam a ser vendidos na sexta. De 15 e 20 de outubro haverá uma pré-venda pelo site www.ingresso.com apenas para clientes do Banco Bradesco. A partir do dia 21, a venda será aberta ao público também pelo site. No dia 18, começam a ser vendidos nas bilheterias do Estádio do Pacaembu (Rua Prof. Passalaqua, s/n.º), das 9 h às 17 h. Os ingressos custarão de R$ 140 a R$ 700. Cada pessoa poderá comprar no máximo 6 ingressos. A apresentação terá início às 21h30 e os portões serão abertos às 17h30.

As informações sobre a venda de ingressos para o dia 22 ainda não foram divulgadas.

O ex-Beatle se apresenta também em Porto Alegre, no dia 7, no Estádio do Beira-Rio, com ingressos já esgotados.