Pato Fu volta a SP com seu show ‘Música de Brinquedo’

O Pato Fu volta a São Paulo com seu encantador show, Música de Brinquedo, inspirado no seu disco homônimo de 2010. A apresentação será realizada no Teatro Bradesco, neste sábado, 17, às 20h.

Muito antes de o apresentador Jimmy Fallon se popularizar com o formato, a banda mineira formada por Fernanda Takai, John Ulhoa, Ricardo Koctus, Glauco Mendes e Lulu Camargo já recriava sucessos da música nacional e da internacional com instrumentos de brinquedo. Eles não foram os ‘pais’ dessa ideia, mas a colocaram em prática de uma forma tão lúdica e delicada que o show continua na estrada. O projeto também rendeu registro ao vivo em CD e DVD, lançado em 2011.

O repertório traz hits do universo pop, como Sonífera Ilha, Ovelha Negra, Frevo Mulher, My Girl, Love Me Tender, Bohemian Rhapsody, entre tantos outros. Após anos de projeto, o show foi sendo azeitado e os instrumentos, testados, até permaneceram aqueles que realmente são resistentes. O som não precisa ser límpido. A graça do show está justamente nessa atmosfera de sons imperfeitos dos instrumentos de brinquedo misturados com instrumentos profissionais – tudo embalado pela voz doce de Fernanda Takai.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A performance do grupo no palco é acompanhada de dois simpáticos monstrinhos criados pelo também mineiro – e renomado – Teatro de Bonecos Giramundo. A dupla de vocalistas, Groco e Ziglo, é manipulada pelos atores que fazem suas vozes ao vivo. Programa bacana para adultos e crianças.

PATO FU – MÚSICA DE BRINQUEDO

Teatro Bradesco. Rua Palestra Itália, 500, Perdizes. Neste sábado, 17, às 20h. Ingressos de R$ 40 a R$ 70