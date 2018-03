Pato Fu faz videoclipe colaborativo na web

A banda mineira Pato Fu começa a produzir, a partir do próximo dia 28, seu primeiro videoclipe colaborativo pela internet. A banda escolheu a faixa Rock'n'Roll Lullaby, do disco Música de Brinquedo, para receber a colaboração dos fãs. O décimo disco do Pato Fu, foi apontado pela revista Rolling Stone como um dos 5 melhores álbuns do ano.

As mães e pais poderão enviar imagens de seus filhos, com idade de 0 a 4 anos, para o site www.projetobabystar.com.br. As fotos serão usadas para a montagem do vídeo, que será divulgado pela banda durante sua turnê.

No site, os interessados encontram instruções de como montar o cenário e como obter uma boa luz para fazer as fotos. O envio das imagens poderá ser feito até o dia 15 de abril, e a previsão é que o clipe comece a ser veiculado a partir de 15 de junho.

A banda segue em turnê com o "Música de Brinquedo", percorrendo todo o Brasil ao longo do ano. Acompanhe as datas no site: www.patofu.com.br