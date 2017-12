Paticumpá se apresenta no Auditório Ibirapuera Cleber Campos vai logo avisando: não é um concerto de MPB, bossa nova ou drum?n?bass. Mas imagine um pouco de tudo isso minuciosamente trabalhado em criativos arranjos para percussão, marimbas, vibrafones e bateria. O nome do duo que Cleber forma ao lado de Cesar Traldi ilustra bem a descrição acima e não deixa dúvidas: juntos, os jovens músicos formam o Paticumpá, que se apresenta desta sexta-feira, 27, a domingo no Auditório Ibirapuera, em São Paulo. Não satisfeitos, os percussionistas experimentam também na área tecnológica e criaram um espetáculo com efeitos visuais. Apagam-se as luzes e baquetas fosforescentes saltam sobre tambores em grandes alturas ritmicamente. "Um amigo veio dizer, ao fim de um show, que gostou muito da proposta das baquetas ?Jedi? (guerreiros intergalácticos de ?Star Wars?)", diverte-se Campos, de 29 anos. O duo Paticumpá foi formado em 2003 nas ruas de Barão Geraldo, distrito onde se encontra a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Ambos estudavam música - Campos havia entrado na faculdade em 1999 e Traldi, em 2001. Graças às aulas práticas se conheceram e descobriram afinidades musicais, além, é claro, de terem se tornado grandes amigos. "Estamos ensaiando há duas semanas aqui em casa. Os músicos que tocarão conosco têm vindo para cá e passamos o repertório durante toda tarde e noite na edícula. Lá pelas 22, 23 horas, nós paramos para não receber reclamações dos vizinhos", conta o bem-humorado Campos. Repertório Os músicos aos quais ele se refere são todos companheiros de outros trabalhos. Foi Pena Schmidt, superintendente e produtor musical do Auditório Ibirapuera, quem sugeriu ao duo que convidasse outros músicos. Parcerias que têm dado muito certo em diversos shows da casa, como os realizados pela Barca no último fim de semana ao lado de Bumba Boi Brilho da Sociedade (MA), Irmandade do Rosário de Justinópolis (MG), e Redandá (SP). Os escolhidos para acompanharem Campos e Traldi são também músicos de primeira linha: Alessandro Penezzi (violão), o francês Tibô Delor (contrabaixo), Rubinho Antunes (trompete), Vitor Mateus (violão), Danilo Penteado (contrabaixo) e as irmãs argentinas Daniela (percussão) e Carolina Cervetto (saxofone). O repertório vai contemplar tanto canções de brasileiros, como Ney Rosauro, Pinduca e Tom Jobim, quanto de Mark Ford, Michael Udow e Stephen Primatic. Também apresentarão composições próprias como Coaxos, de Traldi, Paticumpatá e Sputnik, ambas elaboradas pelo duo. Você também pode aguardar por surpresas durante o show: novos arranjos foram criados pela dupla. A música Waltz in F, de Primatic, por exemplo, pensada originalmente para vibrafone solo, acabou ganhando uma nova roupagem para marimba, trompete, saxofone, vibrafone e até tubos de conduíte. Turnê européia Panelas e tambores de freio também fazem parte da lista dos instrumentos que a Kombi vai buscar em Campinas às 10 horas da manhã desta sexta, 27. Passarão a tarde toda ensaiando no palco para, à noite, apresentarem seu show. "Já fizemos um reconhecimento do palco com estalos e palmas e o auditório respondeu muito bem", conta Campos. Vamos ver se a opinião continuará a mesma quando todo mundo estiver a postos. Os pianistas Brad Mehldau e Nelson Freire saíram de lá insatisfeitos em shows recentes naquela casa - o primeiro atrasou mais de uma hora o seu recital por causa da afinação constantemente alterada pelo ar condicionado e o brasileiro deixou Málaga, peça de Albéniz, pela metade, justificando elegantemente que o "piano não estava respondendo". Detalhes imperceptíveis para os mortais. No entanto, quem chamou mesmo a atenção de Campos, em apresentação no Auditório Ibirapuera, foi Steve Nelson, o vibrafonista afro-americano que acompanha o baixo de Dave Holland. "Ele é mestre." As influências do duo são muitas e diferem bastante entre si - de Villa Lobos a Naná Vasconcellos, aos clássicos Mahler, Stravinski e Beethoven. No dia 5, o Paticumpá embarca para a Europa, onde faz concertos e contatos em Portugal, Espanha e França. O segundo semestre será dedicado à gravação do primeiro CD que batalham para lançar de forma independente. O nome onomatopéico do duo deve ser estampado na capa do álbum e em, pelo menos, uma das Composições. Paticumpá. Auditório Ibirapuera (800 lug.). Av. PedroÁlvares Cabral, s/nº, portão 2, Pq. Ibirapuera, 5908-4299. Sexta-feira, 21 horas; sáb. e dom., 20h30. R$ 30