Partitura original de 'Eleanor Rigby', dos Beatles, irá a leilão

LONDRES - A partitura original da canção Eleanor Rigby, dos Beatles, será colocada à venda no dia 11 de setembro em um leilão dedicado a objetos do popular quarteto de Liverpool.

Paul Fairweather, da casa de leilões Omega Auctions, na cidade inglesa de Warrington, indicou nesta segunda-feira à emissora BBC que espera que a partitura chegue a 20 mil libras (21,9 mil euros), já que foi manuscrita por Paul McCartney e assinada pelo já falecido produtor do grupo, George Martin.

McCartney sempre explicou que o nome Eleanor era uma homenagem à atriz Eleanor Bron enquanto pegou, segundo sua versão, o sobrenome Rigby do nome de uma loja.

No entanto, alguém encontrou um túmulo no pátio da igreja St.Peter, onde o músico conheceu John Lennon pela primeira vez, no qual figurava o nome de Eleanor Rigby no epitáfio, o que fez pensar que ambos fatos poderiam estar relacionados.

A casa de leilões antecipou uma "feroz concorrência por parte de compradores de todo o planeta" pela partitura original.

Eleanor Rigby, uma canção que fala sobre a solidão, foi lançada no álbum Yellow Submarine, que a banda publicou em 1966.

A partitura, escrita à lápis, inclui entre suas anotações que a canção iria ser gravada nos estúdios Abbey Road e que incluiria quatro violinos, dois violas e dois violoncelos para a sua interpretação.

A sua venda se incluirá em um leilão dedicado a objetos do famoso grupo britânico, composto por McCartney, Lennon, Ringo Starr e George Harrison.