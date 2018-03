Paródia de Nirvana em 'Muppets' ofende memória de Cobain, diz Courtney Love

SÃO PAULO - Courtney Love não gostou da paródia que os Muppets fizeram de Smells Like Teen Spirit, um dos maiores sucessos do Nirvana, banda de seu marido Kurt Cobain. Para a viúva do cantor, o uso da música no filme de 2011 "violentou a memória" de Cobain.

Ao site especializado em celebridades TMZ, Courtney Love alega que a canção foi usada sem sua autorização e que ela é a única detentora dos direitos autorais das músicas de seu marido.

A publicação, por sua vez, informa que, de acordo com fontes não reveladas, a cantora teria vendido parte dos direitos sobre o material deixado por Kurt Cobain a uma empresa, que teria autorizado, junto aos outros ex-integrantes do Nirvana, o uso de Smells Like Teen Spirit em Os Muppets.