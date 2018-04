Paris Jackson lidera no YouTube com homenagem ao pai

A triste declaração de apenas 25 segundos da menina, que entre soluços disse que seu pai era "o melhor pai que se poderia imaginar" e que o amava muito, foi visitada mais de cinco milhões de vezes desde que os vídeos da cerimônia começaram a aparecer no site.

Paris, que era praticamente desconhecida, sempre oculta das câmeras por máscaras e panos que seu pai colocava nos filhos para que não fossem reconhecidos, agora tem o rosto divulgado em todo o mundo.

O show-funeral de Michael Jackson é tema de 17 dos 20 clipes mais populares do YouTube e, depois de Paris, destaca o interesse despertado por uma emocionada Brooke Shilds, atriz e amiga do artista, que conteve as lágrimas a duras penas durante seu discurso.

Brooke (A Lagoa Azul, 1980), foi vista no UouTube mais de 1 milhão de vezes, algo mais que o clipe mais visitado do site, o do menino britânico Shaheen Jafargholi, que atingiu 800 mil exibições.

A despedida no palco com a família e os amigos do rei do pop cantando clássicos do artista como We Are The World e Heal

The World, tiveram mais de 600 mil visitas, enquanto as interpretações de Usher, John Mayer e Jermaine, irmão de Jackson, ficaram com mais de 200 mil.