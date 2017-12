Paris Hilton defende a amiga ´festeira´ Britney Spears A modelo Paris Hilton defendeu sua nova melhor amiga, Britney Spears, freqüentemente acusada de trocar a atenção aos dois filhos pelas baladas. Britney, de 25 anos, não pára de aparecer em festas - às vezes sem calcinha, como flagrou recentemente o tablóide inglês The Sun - desde que se divorciou do rapper Kevin Federline. O casamento chegou ao fim em novembro, pouco tempo depois do nascimento do segundo filho de Britney e Federline, Jayden James, que nasceu em 12 de setembro. O primogênito, Sean Preston, tem 1 ano e 2 meses. Em uma mensagem deixada na terça-feira em sua página do site de relacionamentos MySpace, a herdeira da rede de hotéis Hilton disse que as críticas feitas a Britney são cruéis e vergonhosas. "É assustador que as pessoas falem da sua capacidade como mãe por causa da sua ética festiva", escreveu Paris. "Britney adora suas crianças até a morte, e sei que ela fica realmente machucada quando vê essas coisas cruéis sendo escritas a respeito dela. Ela vai para casa toda noite ficar com seus bebês, e as festas não atrapalham sua maternidade." Baladas Britney, que havia dado um tempo nas gravações e na vida social para ser mãe e esposa, disse em seu site na semana passada que provavelmente havia levado sua "recém-encontrada liberdade um pouco longe demais", mas que ela havia ficado muito tempo sem sair com seus amigos. A cantora chocou seus fãs mais jovens e virou alvo de piadas ao ser fotografada com Paris, usando vestidos decotados e mini-saias justíssimas, em casas noturnas de Las Vegas e Hollywood. Em pelo menos três ocasiões, flagrada por fotógrafos saindo de carros, estava sem calcinha. Paris disse que milhares de mães saem à noite para se divertir, "mas não se vê as pessoas chamando-as de ´más mães"´. E finalizou: "(Britney) é jovem, e se quiser sair para se divertir, deixem-na".