Parceria entre membros do The Doors e DJ Skrillex ganha clipe

SÃO PAULO - Foi divulgado nesta semana um vídeo de parceria entre integrantes do The Doors e o DJ e produtor Skrillex. O clipe de Breakin' A Sweat, foi criado para o documentário Re: Generation, produzido pela Vevo, informou o site britânico especializado em música NME.

Os membros remanescentes do Doors, Ray Manzarek, Robbie Krieger e John Densmore, que aparecem no vídeo, anunciaram recentemente que lançarão uma versão do clássico álbum L.A. Woman, quarenta anos depois de sua estreia original.

No disco, será ouvida a primeira canção inédita do grupo em quatro décadas, She Smells So Nice, descoberta em meio a gravações antigas do grupo por um produtor. L.A. Woman deve chegar as lojas na semana que vem.