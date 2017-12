Paramore lança single 'Hard Times' e anuncia primeiro álbum em quatro anos

A cantora Hayley Williams e a sua banda Paramore estão de volta com um novo single, Hard Times, lançado nesta quarta-feira, 19, já com um colorido e animado videoclipe.

Há mais de quatro anos o grupo lançava um álbum auto-intitulado antes de entrar num hiato que termina agora. Se, na época, a sonoridade da banda já era bem mais pop que o emocore do começo, com Hard Times, o Paramore flerta ainda mais com gêneros pop e disco.

Para acabar com o jejum de quatro anos sem um novo trabalho de estúdio, a banda já agendou para o dia 12 de maio o lançamento de After Laughter, título quinto álbum do grupo, que traz Hard Times como primeiro single.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O novo disco marca também o reecontro com o baterista Zac Farro, um dos membros da formação original, junto com Hayley e com o irmão Josh Farro, que deixou o grupo em 2010 – na mesma época que Josh. Atualmente, como um trio, o Paramore conta ainda com o guitarrista Taylor York, que acompanha o Paramore desde 2007.

Ao todo, After Laughter terá 12 faixas inéditas. Confira abaixo a lista de músicas:

1. Hard Times

2. Rose-Colored Boy

3. Told You So

4. Forgiveness

5. Fake Happy

6. 26

7. Pool

8. Grudges

9. Caught In The Middle

10. Idle Worship

11. No Friend

12. Tell Me How