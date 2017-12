Paralamas do Sucesso fazem show em praça de Londres O grupo de rock "Paralamas do Sucesso" participará de um show gratuito na praça londrina de Trafalgar, que além da banda brasileira receberá outros artistas latino-americanos e britânicos em 1 de setembro, informou a Prefeitura de Londres. Este show, organizado pela Prefeitura londrina em colaboração com a de Caracas, pretende celebrar os vínculos entre as duas cidades, além de remarcar a união entre Londres e o resto da América Latina. Para o prefeito de Londres, o trabalhista Ken Livingstone, a iniciativa "faz parte de um programa de intercâmbio cultural, pelo qual no próximo ano várias bandas britânicas se apresentarão em Caracas para destacar a amizade entre as duas cidades". Além do grupo brasileiro, artistas da Venezuela, Argentina e México, junto com a banda londrina "St. Etienne", participarão do show "London Caracas-Caracas Londres", em 1.º de setembro. Segundo Livingstone, "a crescente comunidade latina de Londres oferece uma grande contribuição econômica, social e cultural à Cidade". "A música e a dança latino-americanas e caribenhas têm impacto cultural global, e esta é uma oportunidade para os londrinos estreitarem laços culturais com a América Latina", disse.