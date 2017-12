Para Chirac, russo ´fez do violoncelo instrumento de paz´ O presidente francês, Jacques Chirac, prestou homenagem ao violoncelista russo Mstislav Rostropovich, que morreu nesta sexta-feira, 27, aos 80 anos, em um hospital de Moscou, e disse que ele "fez do violoncelo um instrumento de paz". "Dedicada plenamente à música, sua vida, que concebeu como uma obra de arte, iluminou a história de nosso tempo, a da Rússia e a da liberdade", escreveu o presidente francês, amigo pessoal do músico. Após lembrar o concerto que o músico russo deu diante do muro de Berlim, em novembro de 1989, Chirac assegurou que a vida de Rostropovich foi "uma lição de coragem e harmonia". O primeiro-ministro, Dominique de Villepin, disse que Rostropovich "ilustrou com um talento excepcional o caráter universal da música e da democracia". O ministro da Cultura, Renaud Donnedieu de Vabres, lembrou que Rostropovich viveu na Inglaterra e na França, por isso o considerou como "um francês de coração". Os dois candidatos à Presidência da França, o conservador Nicolas Sarkozy e a socialista Ségolène Royal, se uniram à homenagem do músico. "Ele permanecerá na memória de todos como o exemplo de um homem de gênio, de coração e, acima de tudo, como um homem livre", afirma o candidato conservador em comunicado. Após lembrar o "músico de grande sensibilidade", Royal quis prestar homenagem "ao corajoso compromisso político" que o maestro manteve tanto nos anos da União Soviética como, mais recentemente, com o programa da ONU sobre a Aids.