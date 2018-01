Para chegar ao Rock in Rio, público deverá usar transporte público ou linhas exclusivas de ônibus executivo

Transporte público. Esse deve ser o principal meio do público para chegar à Cidade do Rock. Uma parceria da organização do Rock in Rio com a Secretaria de Transportes da Cidade do Rio de Janeiro permitirá que as pessoas que vão a festival utilizem o sistema BRT.

Na ida, o passageiro deverá embarcar no Terminal Alvorada, onde receberá uma pulseira que permitirá o embarque direto na volta para casa, tornando a entrada mais ágil e prática. A distribuição das pulseiras será feita após a passagem pela catraca especial montada no próprio terminal, próximo ao estacionamento da Cidade das Artes.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O desembarque será feito em uma estação temporária do BRT próxima à Cidade do Rock, na Av. Embaixador Abelardo Bueno. Na volta, o embarque nesta estação será permitido apenas ao usuário que tiver a pulseira.

O valor do bilhete ida e volta do BRT é de R$ 6,80, sendo acrescentado R$ 1,00 caso a pessoa não tenha o cartão RioCard. O passageiro pode ter este R$ 1,00 restituído se devolver o cartão após o uso.

"Não há estacionamento próximo à Cidade do Rock e haverá o bloqueio de ruas no entorno. Estamos trabalhando há dois anos junto aos órgãos públicos para oferecer à população um esquema especial de trânsito nos dias de evento e ajudar a minimizar qualquer impacto que este setor possa trazer para as pessoas”, reforça Roberta Medina, vice-presidente do Rock in Rio.

Primeira classe. Além da opção BRT, o público pode optar por linhas de ônibus especiais, chamadas de "Primeira Classe". São ônibus executivos, com ar condicionado, que saem de 16 pontos pré-estabelecidos, com horários previamente definidos, sem paradas ao longo do trajeto e ponto final no Terminal Riocentro. O valor da tarifa é de R$ 70,00, ida e volta. O cartão Primeira Classe está à venda nos shoppings Nova América e Botafogo Praia.

Os passageiros poderão pegar estes ônibus nos seguintes locais:

• Botafogo Praia Shopping

• Shopping Rio Sul

• Ipanema (Pça. General Osório)

• Aeroporto Santos Dumont

• Copacabana (R. Siqueira Campos próximo a Tonelero)

• Lagoa (estacionamento do Parque dos Patins)

• Aeroporto Tom Jobim-Galeão

• Rodoviária Novo Rio (plataforma 58)

• Tijuca (ponto de ônibus na R. Almirante Cochrane)

• Castelo

• Barra da Tijuca (em frente ao Barra Shopping)

• Recreio (Recreio Shopping)

• Boulevard Rio Shopping (Vila Isabel)

• Shopping Nova América

• Norte Shopping

• Praça Agripino Grieco (R. Dias da Cruz)

A entrada é por ordem de chegada e os passageiros devem chegar 15 minutos antes do horário estabelecido no cartão. A volta do evento pode ser realizada sem horário pré-estabelecido, a partir da meia-noite, até uma hora após o término do último show do Palco Mundo.