Para celebrar 40 anos, AC/DC prepara novo álbum e turnê

Álbum novinho e turnê mundial para comemorar os 40 anos de história é o que promete o AC/DC para 2014. A afirmação é do vocalista da banda australiana, Brian Johnson, de acordo com as revistas Rolling Stone e NME.

O roqueiro disse em entrevista a uma rádio na Flórida, que a turnê será composta por 40 shows especiais. O sucessor de Black Ice, lançado pelo grupo em 2008 e 16° trabalho da carreira do grupo, começará a ser gravado no mês de maio, em Vancouver, Canadá.

"Já são 40 anos de existência da banda. Então, eu acho que nós vamos tentar fazer 40 shows para agradecer aos fãs por sua lealdade eterna. Quer dizer, honestamente, que nossos fãs são apenas o melhor do mundo, e agradecemos a cada um deles", falou Brian Johnson.