Papa Francisco lançará disco de rock progressivo em 2015

O Papa Francisco lançará um álbum este ano. Wake Up incluirá trechos de discursos do pontífice com melodias que vão do rock progressivo ao canto gregoriano.

O disco é uma parceria entre o Vaticano e a gravadora Believe Digital. O lançamento está previsto para o dia 27 de novembro, mas a faixa Wake Up! Go! Go! Forward! já está disponível no iTunes. Em um trecho da canção, Francisco afirma "Deus nos fala de uma responsabilidade: é nosso dever ser vigilantes, sem cair em tentações e pecados". No aplicativo, também é possível se cadastrar para a pré-venda do álbum.

A produção do material é de Don Giulio Neroni, qua já trabalhou com o Papa João Paulo II no disco Abba Pater, e com Bento XVI em Alma Mater. "Tentei ser fiel à Igreja e à personalidade de Francisco: o Papa do diálogo, das portas abertas, do acolhimento. Por isso, a voz dele em Wake Up fala junto com a melodia", explicou.

O álbum terá 11 faixas do pontífice em quatro idiomas: inglês, espanhol, italiano e português.