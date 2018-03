Papa Bento 16 lança primeiro álbum para religiosos

O papa irá cantar liturgias e cantos e recitar passagens e orações em cinco línguas em um álbum que será lançado antes do Natal pela gravadora Geffen Records, o selo que assinou com o rapper Snoop Dog e a cantora de pop rock Ashlee Simpson.

O álbum apresentará nas vozes de fundo o coral da Academia Filarmônica de Roma junto com gravações modernas clássicas da Orquestra Filarmônica Real. O disco será mixado nos estúdios da Abbey Road, de Londres.

Colin Barlow, o presidente da Geffen Records, que pertence à Universal Music, de Vivendi, disse que não achava esquisito gravar um disco religioso em latim, italiano, português, francês e alemão em uma tradicional gravadora de música.

"Eu acho que nessa época e idade, como o público é, como eu sou, as pessoas são fascinadas por todos os tipos de música. Nós não temos inclinação para um tipo de música", disse à Reuters Television.

A voz do papa foi gravada na Basílica de São Pedro no Vaticano e durante as viagens papais a outros países.

Não é a primeira vez que um papa lança um álbum em uma grande gravadora.

O papa João Paulo 2o lançou "Abba Pater" pela Sony Classical Music, em 1999.

O disco do papa Bento 16, "Alma Mater", será lançado em 30 de novembro e alguns procedimentos irão apoiar a educação musical para crianças pobres ao redor do mundo.

(Reportagem de Cindy Martin)