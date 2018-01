"Pânico na TV" diverte coletiva do RBD em São Paulo Sabrina Sato e Vinícius, da turma do programa "Pânico na TV!", roubaram a cena no domingo, durante a coletiva de imprensa da banda mexicana RBD, realizada no Hotel Unique, em São Paulo. Vinícius deu um show de humor no papel de Gluglu, sósia de Gugu Liberato, e Sabrina, com um figurino colegial, pleiteava uma vaga no grupo. O grupo formado por Anahí, Dulce María, Mayté Perroni, Alfonso Herrera, Christopher Uckerman e Cristian Chávez começou no dia 18, em Manaus, a turnê pelo Brasil. Na terça e na quarta-feira, a banda se apresenta em Porto Alegre. O show em São Paulo acontece no dia 7 de outubro e a trupe finaliza a turnê no Rio no dia 8, com show que será gravado em DVD, segundo comunicou a gravadora EMI Music. Show em São Paulo Os ingressos para o show na capital paulista podem ser adquiridos no estádio do Morumbi, no ginásio do Ibirapuera e na internet, no site da Ingresso Fácil. Segundo a assessoria de imprensa da Mondo Entretimento, mais de 60% dos ingressos já foram vendidos. Os ingressos para o show do RBD em São Paulo, que acontece no dia 7 de outubro no Morumbi, custam de R$ 100 a R$ 400, de acordo com o setor do estádio: arquibancada (R$ 100), pista (R$ 200), numerada superior (R$ 200), geral (R$ 200), vip premium (R$ 300), camarote (R$ 300) e cadeira vip (R$ 400). Não há mais ingressos para as áreas vip, vip premium e cadeira vip. Confira as datas dos shows: 20/09: Manaus 21/09: Belém 22/09: Fortaleza 23/09: Goiânia 24/09: Brasília 27/09: Recife 29/09: Belo Horizonte 30/09: Salvador 1/10: Vitória 3/10: Porto Alegre 4/10: Porto Alegre 5/10: Curitiba 7/10: São Paulo 8/10: Rio de Janeiro