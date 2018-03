Panic! e James Blunt são os grandes vencedores do VMA O grupo Panic! At the Disco foi o vencedor do principal prêmio do Video Music Awards (VMA) 2006, da MTV norte-americana, na categoria melhor videoclipe por "I Write Sins not Tragedies". Já o britânico James Blunt faturou em duas categorias: melhor vídeo masculino e melhor cinematografia por "You´re Beautiful." A banda Gnarls Barkley recebeu os astronautas nas categorias de melhor direção e edição de vídeo com o hit "Crazy". A apresentação mais inusiada da noite foi da polêmica cantora Lil´ Kim. Ela lembrou sua recente passagem pela prisão aparecendo no palco usando um traje de presidiária, ao lado de dois dançarinos vestidos de guardas penitenciários. Kim foi a encarregada de entregar o primeiro dos dois prêmios (melhor vídeo de intérprete masculino e cinematografia) de James Blunt, quem estava acompanhado de sua namorada, a modelo tcheca Petra Nemkova. O ator e comediante Jack Black apresentou um espetáculo entediante e arrastado, que mais uma vez renunciou à originalidade e frescor, optando pelo excesso de decibéis e brincadeiras fáceis. Justin Timberlake, com seu sucesso "SexyBack", foi o encarregado de aquecer o ambiente do Radio City Music Hall e abrir uma noite repleta de variedade musical, na qual também destacaram as atuações de Lou Reed, Beyoncé e Cristina Aguilera. Shakira aqueceu o público ao ritmo de "Hips Don´t Lie". A festa foi politicamente correta até que a atriz e cantora Jennifer López anunciou o prêmio mais esperado da noite, o de melhor vídeo do ano, que foi para o grupo Panic! at the Disco, de Las Vegas. Antes que qualquer integrante da banda chegasse ao palco, um fã pegou um microfone e se dirigiu ao público com gritos a favor do "rapper" Remy Ma. Outra surpresa da noite foi quando o "rapper" 50 Cent anunciou a ganhadora do prêmio de melhor vídeo feminino, a jovem Kelly Clarkson, com "Because of You", repetindo o prêmio do ano passado. Paris Hilton, que recentemente lançou seu primeiro álbum como cantora, apresentou um dos grupos favoritos do público, All American Rejects, que atuou ao vivo momentos antes de receber o prêmio de melhor vídeo de grupo. Já a extravagante Pink conseguiu a estatueta de melhor vídeo pop. Outros artistas do porte de Madonna, Cristina Aguilera e U2 saíram com as mãos vazias, apesar de várias indicações. Outro momento surpreendente foi a participação do ex-vice-presidente Al Gore, que pediu aos jovens que trabalhem para enfrentar os problemas ambientais do planeta. A platéia tinha rostos conhecidos, como o ator The Rock, o ex-lutador Hulk Hogan e o goleiro alemão Oliver Kahn. Lista completa com os vencedores: Vídeo do ano: Panic! At the Disco, "I Write Sins not Tragedies" Melhor vídeo masculino: James Blunt, "You´re Beautiful" Melhor vídeo feminino: Kelly Clarkson, "Because of You" Melhor vídeo de grupo: The All American Rejects, "Move Along" Melhor vídeo de rock: A.F.I., "Miss Murder" Melhor vídeo de R&B: Beyonce ft. Slim Thug and Bun B, "Check on It (Pink Panther)" Melhor vídeo de dance: Pussycat Dolls ft. Snoop Dog, "Buttons" Melhor vídeo de rap: Chamillionaire ft. Krayzie Bone, "Ridin" Melhor vídeo de hip-hop: The Black Eyed Peas, "My Humps" Melhor vídeo pop: Pink, "Stupid Girls" Artista revelação: Avenged Sevenfold, "Bat Country" Escolha dos espectadores: Fallout Boy, "Dance, Dance" Ringtone do ano: Fort Minor, "Where´d You Go" Melhor direção: Gnarls Barkley, "Crazy" Melhor coreografia: Shakira ft Wyclef Jean, "Hips Don´t Lie" Melhor vídeo com efeitos especiais: Missy Elliot, "We Run This" Matéria alterada às 11h55 para acréscimo de informações