Panic! At The Disco lança o clipe da música 'The Ballad Of Mona Lisa'

A banda Panic! at The Disco acaba de lançar o clipe da música The Ballad Of Mona Lisa. A canção faz parte do álbum Vices & Virtues, que chega às lojas em 28 de março.

No vídeo, o vocalista Brendon Urie interpreta um fantasma que ajuda uma garota a desvendar quem o matou.

Produzido por Butch Walker e John Feldmann, o novo disco marca a retomada do grupo após a saída do guitarrista Ryan Ross e do baixista Jon Walker, em julho de 2009, ano de lançamento do último álbum.