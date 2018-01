Pane interrompe show de Roger Waters no Rio por 12 minutos Uma pane no equipamento de som interrompeu o show de Roger Waters no Rio de Janeiro durante 12 minutos. Ele cantava a música Fletcher Memorial quando houve ume pequena explosão no palco e tudo apagou. Após a interrupção, Waters voltou cantando a música Perfect Sense. Com uma hora de show, ainda continua a chegar gente. E o público não se impacientou durante a interrupção do show na praça da Apoteose. Todos os 45 mil ingressos colocados à disposição foram vendidos.