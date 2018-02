Palmirinha relembra dia em que Jair Rodrigues a fez desmaiar

Jair Rodrigues causou alvoroço durante a gravação da segunda temporada do Programa da Palmirinha, do então canal Bem Simples - hoje Fox Life, no ano passado. Ao abraçar a apresentadora, com 81 anos na época, o cantor a ergueu com força e a deixou sem ar, fazendo-a desmaiar. Por causa do incidente, a gravação precisou ser remarcada.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Na segunda ida ao estúdio, acompanhada pelo Estado, Jair brincou com o acontecimento. "Acho que fui com violência, fiquei preocupado. Agora eu sou o Jair Anderson Silva", declarou. Ele contou que o hábito de abraçar efusivamente os amigos era antigo. Tenho esse costume de levantar o outro. No Festival da Canção de 1966, fiz isso com Chico Buarque e Elis quando Disparada ganhou."

Palmirinha disse hoje que, durante a gravação ocorrida nesta quarta, havia relembrado o episódio ao conversar com Helô Pinheiro, a convidada da vez. "Nós comentamos sobre o dia que o Jair Rodrigues estava comigo gravando. E, assistindo de casa, meu coração ficou apertado de emoção. Deus sabe de todas as coisas e foi o meu último adeus. O desmaio aconteceu como se fosse uma premeditação de Deus. Eu o amava muito. Descanse em paz, Jair."

Em homenagem ao cantor, o Fox Life reexibirá o programa nesta sexta, 9, às 21h15, e no sábado, 10, às 21h30.