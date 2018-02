Palmirinha é ovacionada na festa da MTV

Ela anunciou o show da banda Capital Inicial ao lado dos Colírios da Capricho e foi só elogios para os garotos. “Eles são maravilhosos! E são lindos”, disse. Emocionada, enxugou as lágrimas antes de deixar o local.

Restart é grande vencedor do VMB 2010

Palmirinha diz "até logo" para as amiguinhas

Outro veterano da televisão que marcou presença no prêmio foi Raul Gil. Animado, cantava na platéia: "Homem é homem, baitola é baitola". Coube a ele anunciar e entregar o prêmio de Melhor Clipe do Ano ao Restart. Ao sair do palco, o apresentador caiu e teve que voltar aos camarins amparados por seguranças.

Em busca da fama no Brasil, a musa paraguaia Larissa Riquelme se esforçou para atender às solicitações dos fãs, inclusive no estacionamento do Credicard Hall. Seguranças e funcionários de apoio aproveitaram a saída da musa, capa da revista Playboy deste mês, para pedir autógrafos.

Outra personalidade que marcou a festa foi a celebridade mirim Laura Fontana, que ficou famosa imitando a cantora Lady Gaga. Depois da apresentação no palco, a menina, de 7 anos, demonstrou desenvoltura diante da imprensa. “Consegui falar com o Di Ferreiro”, afirmou sorridente, em meio aos flashes. A menina, que ficou famosa no programa “Qual é o seu Talento”, do SBT, disse que também estará no “Meus Prêmios Nick” do canal Nickelodeon.

