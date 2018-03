Palco Sunset Rock In Rio anuncia mais de 50 atrações

A organização do Palco Sunset Rock in Rio apresentou na tarde desta terça-feira, 22, as mais de 50 atrações nacionais e internacionais contratadas para os seis dias de evento. Durante a coletiva de imprensa, no Hotel Fasano no Rio, a organização confirmou nomes como Mike Patton, Erasmo Carlos, Arnaldo Antunes, Milton Nascimento, Titãs, Sepultura, Martinho da Vila, Jorge Drexler e Concha Buika.

Após a apresentação da estrutura do Sunset Rock in Rio, os artistas fizeram uma jam session no palco montado no terraço do Hotel Fasano, adiantando os grandes encontros que poderão ser vistos pelo público durante o festival.

Entre os artistas brasileiros que já se apresentaram no Sunset Rock in Rio nas edições da Europa estão: Martinho da Vila, Zeca Baleiro - que cantou ao lado do português Jorge Palma -, Pato Fu, Tiê, Maria Rita e Toni Garrido, além da funkeira Deize Tigrona, que se apresentou ao lado do Buraka Som Sistema na estreia do palco, em 2008.

Atrações do Palco Sunset Rock in Rio:

23 de setembro

Móveis Coloniais de Acaju, Orkestra Rumpilezz e Mariana Aydar

Ed Motta, Rui Veloso e convidado

Bebel Gilberto e Sandra de Sá

The Asteroids Galaxy Tour e convidado

24 de setembro

Marcelo Yuka, Cibelle, Karina Buhr e Amora Pêra

Tulipa Ruiz e Nação Zumbi

Milton Nascimento e Esperanza Spalding

Mike Patton/ Mondo Cane e orquestra

25 de setembro

Matanza e BNegão

Korzus e The Punk Metal Allstars

Angra e Tarja Turunen

Sepultura e Tambours du Bronx

30 de setembro

Buraka Som Sistema e Mixhell

João Donato e Céu

Cidade Negra, Martinho da Vila e Emicida

Monobloco e Macaco

1º de outubro

Cidadão Instigado e Júpiter Maçã

Tiê + Jorge Drexler

Zeca Baleiro e Concha Buika

Erasmo Carlos e Arnaldo Antunes

2 de outubro

The Monomes e David Fonseca

Mutantes e Tom Zé

Titãs e Xutos & Pontapés

Marcelo Camelo e Convidado