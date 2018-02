Rock In Rio faz homenagem aos 450 anos do Rio de Janeiro

Alcione, Buchecha, Davi Moraes, Fernanda Abreu, Gabriel O Pensador, Léo Jaime, Maria Rita, Roberta Sá e Wilson Simoninha no mesmo palco, acompanhados por uma big band. Assim será o show que encerra as apresentações do Palco Sunset, no dia 27 de setembro, na sexta edição brasileira do Rock in Rio. O palco, famoso por realizar encontros inusitados, vai inovar mais uma vez e reunir ritmos - chorinho, samba, hip hop, rock, pop, funk e MPB - em um show que celebra os 450 anos do Rio de Janeiro. No repertório, canções que retratam a história da Cidade Maravilhosa e mostram o suingue do carioca.

"Teremos uma seleção só com músicas que falam do Rio de Janeiro, com foco na diversidade musical e dos bairros, tanto no conteúdo visual, quanto no repertório. Será um conceito carioca, moderno, leve, para que o público dance e se divirta. Para isso, algumas músicas não ficarão de fora, como Aquele abraço (Gilberto Gil); Meu lugar (Arlindo Cruz); Praia e Sol, Maracanã, Futebol (Bebeto) e Do Leme ao Pontal (Tim Maia), entre muitas outras", afirma Zé Ricardo, diretor artístico e musical do Palco Sunset.

A banda será completa com 12 metais (saxofone, sax, trompete e trombone), com arranjos de Jessé Sadock -, além de baixo, bateria, guitarra, percussão. Configuradas com o repertório, a cenografia será com imagens do fotógrafo Marcos Hermes, que serão exibidas nos três telões do palco.

ESPECIAL: 30 ANOS DE ROCK IN RIO

São imagens que retratam o Rio de Janeiro em sua pluralidade, da zona sul à zona norte, mostram o carioca, através de retratos humanizados, e apresentam símbolos bem característicos da cidade.

O biscoito Globo, o mate de galão da praia, as pessoas pegando o trem na Central do Brasil, a orla carioca, da zona sul à zona oeste, e o Rio da zona norte e do subúrbio são só alguns exemplos de como será o cenário desse show que estamos preparando para fechar o Palco Sunset nesta edição do Rock in Rio", afirma Zé Ricardo, diretor artístico do palco. As fotografias terão intervenções do artista plástico René Machado.

