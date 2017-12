Pai de Mick Jagger falece aos 93 anos O pai do vocalista dos Rolling Stones, Mick Jagger, faleceu em um hospital vítima de uma pneumonia aos 93 anos, indicou um porta-voz do músico em comunicado divulgado na noite de sábado. Joe Jagger, que havia sido maestro, estava há uma semana internado no hospital de Kingston, Surrey, a sudoeste de Londres, após sofrer uma queda em seu domicílio. Mick Jagger, de 63 anos, que está em turnê com os Rolling Stones nos Estados Unidos, havia voado à Inglaterra na sexta-feira para visitar o pai no hospital. O músico voltou no mesmo dia a Las Vegas para atuar com o grupo neste sábado.