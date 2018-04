Pai de Michael Jackson diz que Omer Bhatti é filho do cantor

'Thriller', o disco mais vendido da história

Na entrevista, Joe reconhece que sabia que Michael tinha um quarto filho, em referência à pergunta do repórter sobre se Bhatti era realmente seu neto. "Parece um Jackson, atua como um Jackson e pode dançar como um Jackson", afirmou. No entanto, o pai de Michael acrescenta que ainda é cedo para saber se o jovem de 25 anos é um herdeiro do "rei do pop".

Apesar da confirmação do pai de Michael, Jermaine Jackson, irmão do "rei do pop", se mostrou mais prudente sobre o assunto. "Se Omer é seu filho, é seu filho. Não negaremos. Vamos dar o mesmo amor e cuidado que demos a Prince, Paris e Blanket. Não posso dizer claramente se ele é filho de Michael, mas sempre vi este menino a seu redor", explicou.

No dia 26, quando a paternidade de Michael sobre Bhatti era apenas um rumor, o rapper deu uma entrevista ao site "The Hollywood Gossip" negando que era filho do rei do pop. Segundo a entrevista, Bhatti foi convidado a morar em Neverland pelo próprio cantor, que o considerou "filho honorário" e "um grande amigo".

Bhatti nasceu na Noruega, fruto de uma relação de uma noite entre Michael e uma mulher desse país, segundo informações divulgadas pela imprensa americana. Mas apesar da distância, Bhatti esteve muito presente na vida de Michael, com quem passou temporadas no rancho Neverland.

O rapper estava na propriedade do Michael quando a Polícia entrou para buscar evidências que sustentassem as acusações de abuso de menores contra o artista, em 2003. Bhatti foi interrogado brevemente pelos agentes e fez parte da lista de testemunhas preparada pelos advogados do cantor para defender seus interesses, mas não chegou a subir na tribuna.

No dia do funeral de Michael no Staples Center de Los Angeles, Bhatti se sentou na primeira fila entre os três filhos conhecidos do "rei do pop" e os irmãos Jackson.

Bhatti pediu para fazer um teste de DNA, para determinar se realmente Michael foi seu pai biológico, apesar das semelhanças físicas serem razoáveis, como pode ser comprovado em várias imagens disponíveis na internet.

O rapper, que tem como nome artístico "O-Bee", aparece em um vídeo no site "YouTube" chamado "The Beginning" no qual canta e apresenta um espetáculo onde imita os passos de dança de Michael.

A notícia da nova paternidade de Michael foi publicada no mesmo dia em que a mãe do artista, Katherine, chegou a um acordo com a ex-mulher do cantor, Debbie Rowe, sobre a tutela dos filhos do "rei do pop".

Debbie foi casada com Michael por três anos, nos quais deu à luz Prince Michael e Paris Michael, de 12 e 11 anos respectivamente. A mãe biológica de Prince Michael II, chamado de "Blanket", de 7 anos, nunca foi identificada.

O acordo alcançado pelos advogados de ambas as partes não incluiu nenhuma compensação econômica para Debbie, além do que ela pactuou com Michael pelo divórcio, mas abordou seus direitos de visita, que, em troca, se comprometeu a não reivindicar a custódia novamente.