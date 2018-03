Paes anuncia show de Madonna no Rio, no réveillon de 2011

Foto: Reprodução

RIO DE JANEIRO - O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou em seu perfil na rede de microblogs Twitter nesta sexta-feira, 13, que a cantora Madonna aceitou seu convite para fazer um show na praia de Copacabana no réveillon de 2011.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo o prefeito, o convite à diva do pop foi feito na noite da quinta, durante jantar na casa do empresário Eike Batista, no Jardim Botânico, zona sul do Rio. "Madonna vai tocar na praia de copacabana no reveillon de 2010/2011. Convidei e ela aceitou em jantar ontem na casa do Eike", diz o perfil de Paes.

A cantora está no Brasil para tratar de investimentos em projetos sociais. Os últimos show que Madonna fez no País ocorreram em dezembro, pela turnê Sticky and Sweet, em São Paulo e no Rio.